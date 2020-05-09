Bugün 14:58 TSİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sancaktepe’deki salgın hastanesinde incelemeler yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe’de yapımı süren salgın hastanesinde incelemelerde bulundu.
Büyütmek için resme tıklayın
Korona virüsle mücadele kapsamında İstanbul’da Atatürk Havalimanı bölgesinde ve Sancaktepe’de salgın hastaneleri kurulacağı duyurulmuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sancaktepe’de yapımı devam eden salgın hastanesinde incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından helikopterle inşaatı devam eden hastaneden ayrıldı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz