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Ankara'da 65 yaş üstü yarın sokağa çıkıyor

Ankara'da ve Türkiye'de 65 yaş üstü vatandaşlar yarın sokağa çıkıyor. Uygulama saat 11’de başlayıp 15’te bitecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözlerle vermişti müjdeyi. Ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına sayılı saatler kaldı. İç işleri Bakanlığı da bu yaş grubunun sokağa çıkışına ilişkin bir genelge yayımladı. Buna göre 81 ilde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar sokağa çıkabilecek.

Ankara'da 65 yaş üstü yarın sokağa çıkıyor .. İşte kurallar

İhtiyaç söz konusu ise yanlarında refakatçi de bulundurabilecekler. 11.00-15.00 saatleri arasında gerçekleşecek uygulamada vatandaşlar, fiziki mesafe kurallarına uyacak ve maske takmaları da zorunlu olacak. Vatandaşların hareket alanları ise yürüme mesafesiyle sınırlı olacak.
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