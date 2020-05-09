Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 17:24 TSİ

Yunanistan Kardak kayalıklarının peşini bıraktı

Türkiye ve Yunanistan arasında uzun yıllardır gerilime neden olan Kardak kayalıklarında aylardır essizlik hakim.

Büyütmek için resme tıklayın

Bodrum’dan 2 mil uzakta bulunan Kardak kayalıklarına Yunan askerleri uğramamaya başladı. Türk sahil güvenlik ekibi ve Türk savaş gemisi bölgede 24 saat nöbet tutarken, Yunan sahil güvenlik ekipleri ise aylardır Kardak kayalıklarına uğramadığı öğrenildi.

Yunan askeri tacizi bıraktı

26 yıldır Türk kara sularına girerek sınır ihlali yapan Yunan sahil güvenliği bu yıl Kardak kayalılarını geçerek çok az sınır ihlalinde bulundu. Geçtiğimiz yıllarda neredeyse her gün sınır ihlali yaparak Türk karasularına giren Yunan sahil güvenlik ekipleri aylardır bölgeye gelmedi.

Türkiye tedbiri elden bırakmıyor

Yunan sahil güvenliği Kardak kayalıklarına uğramasa da Türk sahil güvenlik ekipleri ve Türk savaş gemileri bölgeden ayrılmıyor. Çavuş adasına kurulan gözetleme kulesinden 24 saat ada izlenirken denizden ise sahil güvenlik ekipleri gün boyu devriyelerini sürdürüyor.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Deniz girmenin yasak olduğu Antalya’da gençlerin ilginç çözümü mask
Deniz girmenin yasak olduğu Antalya’da gençlerin ilginç çözümü
Yunanistan Kardak kayalıklarının peşini bıraktı mask
Yunanistan Kardak kayalıklarının peşini bıraktı
Ankara'da 65 yaş üstü yarın sokağa çıkıyor mask
Ankara'da 65 yaş üstü yarın sokağa çıkıyor
Yaşlı kadın, “Hesaplarınız FETÖ tarafından ele geçirildi” denilerek dolandırıldı mask
Yaşlı kadın, “Hesaplarınız FETÖ tarafından ele geçirildi” denilerek dolandırıldı
DSÖ: Virüs yarasalardan bulaştı mask
DSÖ: Virüs yarasalardan bulaştı
Hafter güçleri, Mitiga Havalimanı’na saldırdı: 2 ölü mask
Hafter güçleri, Mitiga Havalimanı’na saldırdı: 2 ölü

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL