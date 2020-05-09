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Uyuşturucu tacirlerine dev operasyon
Gaziantep’te uyuşturucu imal ve ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şahıs gözaltına alındı.
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Gaziantep’te uyuşturucu imal ve ticareti yapan sokak satıcılarına (torbacı) yönelik 20 adrese düzenlenen eşzamanlı operasyonda, 1 kilo 300 gram esrar, 650 gram metamfetamin, 550 gram eroin, 460 gram sentetik kannabinoid, 240 kök kenevir bitkisi, 5 adet hassas terazi, 5 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.
Polis ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından 17 şahsı gözaltına aldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz