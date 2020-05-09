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- Dün 23:27 TSİ

Kaynana gelinini defalarca bıçakladı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde kaynana gelinini bıçakladı. Yaşanan kaynana dehşetinde gelin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Olay, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 46. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aile içinde meydana gelen tartışma sonucu iddiaya göre kaynana Meyaser O., Gelini Nergiz S.’i çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.

Kaynana gelinini defalarca bıçakladı

Bağırışları duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Selehaddin Eyyubi Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Öte yandan güvenlik güçleri ise Meyaser O.’yu gözaltına alarak olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.
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