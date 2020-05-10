İbrahim Gökçek’in cenazesinde provokasyon polis kamerasında

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in cenazesi, Kayseri’ye gönderilmek üzere morgdan alınarak dün Sultangazi’deki Gazi Cemevi’ne getirilmişti. Dün cenazenin Kayseri’ye sevk edilmek üzere cemevinden çıkarıldığı sırada terör örgütü DHKP-C yanlısı grup ile polis arasında gerilim yaşandı. Çatılardan söktükleri tuğla ve kiremitle güvenlik güçlerine saldıran gruba polis müdahale ederek püskürttü.

Bölgede geniş çaplı güvenlik tedbiri alan polis, cenaze uğurlamasında terör örgütü DHKP-C propagandasına yeltenen gruba gerçekleştirdiği müdahalede 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Toplam 25 kişinin işlem gördüğü olaylarda, örgüt yanlısı 43 kişi hakkında da yakalama kararı verildi.

Öte yandan Gökçek’in cenazesinin Kayseri’ye gönderilişi sırasında çıkan olaylar, havada güvenlik gözlemi yapan polis helikopterindeki kameralara da yansıdı. Çatılarda ve yerdeki tuğlaları söküp polise attığı grup üyelerinin saldırı anları saniye saniye kameraya takıldı.