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Otomobil hırsızları çaldıkları aracı parçalarken böyle yakalandı

Ataşehir ve Tuzla’da otomobil çalan hırsızlar araçları parçalara ayırırken yakalandı. 4 şüpheliden 2’si tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 6 Mayıs tarihinde Ataşehir’de K.O. isimli vatandaşa ait otomobilin çalınması olayı üzerine harekete geçti. Olayın meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelerinin eşkalini tespit etti. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ARACI PARÇALARKEN YAKALANDILAR

Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin teknik ve fiziki çalışmaları neticesinde, şüphelilerin çalıntı araçları bir iş yerine götürdüğü tespit edildi. Polis, 7 Mayıs günü belirlenen adrese düzenlenen operasyonda çalıntı araca ulaşırken olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, çalıntı aracın bir kısmını söktüğü, tamamen parçalayarak satacakları belirlendi. Ekipler aynı zamanda 29 Nisan tarihinde Tuzla’da çalınan bir kamyoneti de aynı iş yerinde parçalanmış halde buldu.

Gözaltına alınan 4 şahıs Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülerek sorguya alındı. Şüphelilerden Alişan K. ve Süleyman K.’nin otomobilleri çalarak iş yerine getirdiği, diğerlerinin ise çalıntı araçların parçalandığı bu iş yerinde çalıştığı öğrenildi. Emniyette işlemleri sona eren 4 kişi adliyeye sevk edildi. Alişan K. ve Süleyman K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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