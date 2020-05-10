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Bilim İnsanları uyarıyor:’Değişmezsek yeni salgınlar kapıda’
Bilim insanları korona virüse dair bir makale kaleme aldı. Makalede eğer değişmezsek, yeni salgınların kapıda olduğuna dikkat çekildi.
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Bilim insanları uyarıyor. Değişmezsek yeni salgın kapıda. Dört bilim insanı bir araya gelerek bir makale kaleme aldı. Bu makalede corona virüs sonrası yaşama karşı uyarılar yapıldı.
Yaşam şeklinin olduğu gibi devam etmesi halinde corona virüs salgınının son olmayacağına değinildi. Yani Araştırmacılar gelecekte yaşanacak yeni pandemilerin daha kötü olacağını ve çok daha hızlı yayılacağını belirtiyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz