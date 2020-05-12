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Amatör futbolcuya kapkaç dehşeti kamerada

Zeytinburnu’nda arkadaşıyla cep telefonuyla görüntülü görüşme yapan amatör futbolcu genç kapkaça uğradı. Gencin dakikalarca kovaladığı ancak kayıplara karışan suç makinesi zanlı polis tarafından yakalandı. Kapkaç anı ve kovalamaca ise kameralara yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz 17 Nisan tarihinde saat 21.30 sıralarında Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi 75/2 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde dışarıya çıkan amatör futbolcu Soner A,(28) cep telefonundan arkadaşını arayarak görüntülü görüşmeye başladı. Genç sokak üzerinde görüşme yaptığı esnada arkasından yaklaşan bir şahıs, kaşla göz arasında gencin telefonunu kapkaç yaptı. Kısa süreli şok geçiren genç kapkaççıyı kovalamaya başladı. Bir süre sonra kapkaççıyı yakalayan genç, kendisine bıçak çekeceğini düşündüğü için gitmesine izin verdi.

SUÇ MAKİNESİ HIRSIZ TUTUKLANDI

Olayın ardından genç polis merkezine giderek şikayette bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Günlerce çalışma yapan polis, zanlının 1 yağma, 5 hırsızlık, cinsel istismar, 8 uyuşturucu madde kullanmak, yankesicilik, yaralama suçlarından emniyete kaydı bulunan Mesut Ç. (21) olduğunu belirledi. Şahsın adresini de tespit eden polis, geçtiğimiz 9 Mayıs’ta Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi üzerinde yaptığı baskınla kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahıs, suçu işlediğini kabul ederek cep telefonunu Fatih Aksaray’da 450 liraya sattığını itiraf etti. Kapkaç anı ve yaşanan kovalama ise kameralara yansıdı.

İşlemleri tamamlaman şahıs, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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