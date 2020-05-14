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Ankara ve Türkiye Günün Özeti Haberleri - 14 Mayıs 2020

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Sağlık Bakanlığı: “Son 24 saatte korona virüsten 55 kişi hayatını kaybetti” Dünyada Virüs 4 milyon 400 binden fazla kişiye bulaştı. Kamu çalışanları 18 Mayıs’ta “idari izinli” sayılacak.

Sağlık Bakanlığı: “Son 24 saatte korona virüsten 55 kişi hayatını kaybetti”

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 55 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 7 olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Koca, “Toplam test sayısında 1,5 milyonu geçtik. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor” dedi.

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Virüs 4 milyon 400 binden fazla kişiye bulaştı

Dünya korona virüs salgınıyla mücadele ediyor. Nüfusa oranla en fazla ölümün yaşandığı ülke Belçika olurken, İspanya’nın en yaşlı kadını koronayı yenerek taburcu oldu.

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Kamu çalışanları 18 Mayıs’ta “idari izinli” sayılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanların 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları uygun görüldü.

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ÖSYM, KPSS başvuru tarihlerini açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, KPSS başvuru tarihlerini açıkladı.

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Sosyal mesafeli tatil başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı konaklama tesislerinde kontrollü normalleşme sürecine ilişkin bir genelge yayımladı. Buna göre bu sene tatillere sosyal mesafe damga vuracak.

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TSE, çok kullanımlı bez maskenin standartlarını belirledi

Türkiye Standardları Enstitüsü (TSE), cerrahi maskeye (kullan-at) alternatif olarak çok kullanımlı bez maske standartlarını belirledi. Belirlenen standartta, salgına karşı korumada kullanılan hijyenik bez maskelerin özellikleri, üretimi, temizleme, tasarım, yıkama, kurutma ve bağlantısının nasıl olacağı belirtildi.

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Ankara ve Türkiye Günün Özeti Haberleri - 14 Mayıs 2020
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