43 ilin geçiş güzergahından giriş-çıkış yapanlar tek tek inceleniyor
Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale’de, polis ekiplerince gece yarısı gerçekleştirilen uygulamada sürücülerin ve yolcuların seyahat izin belgeleri tek tek incelendi.
Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki denetim noktalarından biri de Kırıkkale. ’Kilit kavşak’tan giriş-çıkış yapmak isteyen araç sürücüleri, polis ekiplerince tek tek denetlenmeye devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki uygulama noktasında sürücü ve yolcuların seyahat izin belgeleri ve diğer evrakları tek tek incelendi. Durdurulan araçlardaki vatandaşlara korona virüs tedbirlerine uymaları istendi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz