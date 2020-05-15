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Sağlık Bakanlığı: “Son 24 saatte korona virüsten 48 kişi hayatını kaybetti”

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 48 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 55 olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Koca, “Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe” dedi.

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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 48 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 55 oldu. Bugün toplam 38 bin 565 test yapılırken, bin 708 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 146 bin 457 oldu. Bugünkü 2 bin 103 kişiyle ile birlikte toplam iyileşen sayısı da 106 bin 133’e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 490, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 944 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Test sayımız düne göre fazla. Vaka sayımızda kısmi artış var. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe” ifadelerine yer verdi.
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