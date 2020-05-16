Vatandaşlar yasağı hiçe saydı, parkta yürüyüş yaptı

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Yeni tip korona virüs salgını kapsamında 15 şehre 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlamanın ilk günün kuralları hiçe sayan vatandaşlar parklara akın etti.

Başakşehir’de bazı vatandaşlar parkta yürüyüş yaparken bazıları da bisiklet sürdü. Vatandaşlarda maske olmaması da dikkat çekti.