Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 23:23 TSİ

Vatandaşlar yasağı hiçe saydı, parkta yürüyüş yaptı

Yeni tip korona virüs salgını kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayan vatandaşlar iftar sonrası İstanbul Başakşehir’de parkta yürüyüş yaptı.

Büyütmek için resme tıklayın

Yeni tip korona virüs salgını kapsamında 15 şehre 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlamanın ilk günün kuralları hiçe sayan vatandaşlar parklara akın etti.

Başakşehir’de bazı vatandaşlar parkta yürüyüş yaparken bazıları da bisiklet sürdü. Vatandaşlarda maske olmaması da dikkat çekti.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Vatandaşlar yasağı hiçe saydı, parkta yürüyüş yaptı mask
Vatandaşlar yasağı hiçe saydı, parkta yürüyüş yaptı
“Atlı Jandarmadan Birlikleri”nden plajlarda denetim mask
“Atlı Jandarmadan Birlikleri”nden plajlarda denetim
Leopar saldırısından son anda kurtuldu mask
Leopar saldırısından son anda kurtuldu
Firari Can Dündar’a 148 bin lira ceza mask
Firari Can Dündar’a 148 bin lira ceza
‘Askıda Tıraş’ dayanışması başlatıldı mask
‘Askıda Tıraş’ dayanışması başlatıldı
Pencere korkuluklarına sıkışan çocuğu kurtarma operasyonu mask
Pencere korkuluklarına sıkışan çocuğu kurtarma operasyonu

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL