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Vatandaşlar yasağı hiçe saydı, parkta yürüyüş yaptı
Yeni tip korona virüs salgını kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayan vatandaşlar iftar sonrası İstanbul Başakşehir’de parkta yürüyüş yaptı.
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Yeni tip korona virüs salgını kapsamında 15 şehre 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlamanın ilk günün kuralları hiçe sayan vatandaşlar parklara akın etti.
Başakşehir’de bazı vatandaşlar parkta yürüyüş yaparken bazıları da bisiklet sürdü. Vatandaşlarda maske olmaması da dikkat çekti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz