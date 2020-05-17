Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 19:21 TSİ

Kadının 4. kattan düşme anı kameralara yansıdı

Adıyaman’da, cam silerken 4. kattan düşen kadının düşme anı kameralara yansıdı.

Büyütmek için resme tıklayın

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Fatih İlkokulu karşı sokağında ikamet eden 61 yaşındaki Fatma K., ikamet ettiği evinin penceresini sildiği esnada dengesini kaybederek 4. kattan aşağıya düşmüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Fatma K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alınmıştı.

Tedavi altında bulunan Fatma K’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, aynı zamanda kadının yere düşme anı da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan Fatma K.’nin düşme anında, kadının ilk olarak zemin katta bulunan bir işletmenin sacdan yapılan gölgeliğine, daha sonra ise asfalt yola düştüğü görüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Aracını o halde gören baba sinir krizine girdi mask
Aracını o halde gören baba sinir krizine girdi
Kadının 4. kattan düşme anı kameralara yansıdı mask
Kadının 4. kattan düşme anı kameralara yansıdı
Yaşlı vatandaşlar 41 derece dinlemedi mask
Yaşlı vatandaşlar 41 derece dinlemedi
Polonya’da yasağa rağmen protesto: 380 gözaltı mask
Polonya’da yasağa rağmen protesto: 380 gözaltı
Denizde mahsur kalan sörfçü polis ekiplerince kurtarıldı mask
Denizde mahsur kalan sörfçü polis ekiplerince kurtarıldı
Dünyada sadece Van Gölü’nde bulunan Uçan balıkların göçü başladı mask
Dünyada sadece Van Gölü’nde bulunan Uçan balıkların göçü başladı

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL