Ankara Şehir Hastanesinin Büyük Başarısı! Pandemiyle Mücadelenin Merkezi Oldu

Ankara Şehir Hastanesi, Pandemiyle Mücadelenin Merkezi Oldu

Türkiye’de Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler ile beklenenden çok daha kısa sürede normalleşme adımlarının atılmasında önemli bir yere sahip olan sağlık çalışanları salgınla mücadelede en ön safta yer almaya devam ediyor. Ankara Şehir Hastanesi’nin farklı bölümlerinde çalışan çok sayıda sağlık personeli ise hastalığın teşhisi, hastanın izole edilmesi ve testlerin yapılmasında özverili bir çalışma yaparak salgının seyrinin değişmesini sağladılar.

Salgınla mücadelenin merkezi haline gelen Ankara Şehir Hastanesi’nde bugüne kadar hiçbir sağlık çalışanında Covid – 19 görülmediği ifade edildi. Son teknoloji ile donatılan hastanede kirli hava tamamen absorbe edilerek negatif basınçlı yoğun bakım üniteleri ile Ankara Şehir Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarının hiçbiri virüse yakalanmadı.

5 Binden Fazla Koronavirüs Hastası Takip Edildi

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında büyük başarılara imza atan Ankara Şehir Hastanesi’nde görevli hiçbir sağlık çalışanında Covid – 19 bulaşmasının ardından Türkiye’nin salgınla mücadeledeki başarısının somut örneği olarak ön plana çıktı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ankara Şehir Hastanesi Koordinatörü Başhekim Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 5 bin 500 hastanın takip edildiğini aktardı.

Op. Dr. Surel’in yaptığı açıklamada ayrıca yüksek bir iyileşme oranına sahip oldukları ve gelen Koronavirüs hastalarının büyük bölümünün tedavi edilerek taburcu olduklarını kaydetti. Şehir hastanelerinin yüksek kapasitelere sahip olmasının bu tip olağanüstü durumlarda hastaları yönetmek için büyük bir avantaj sunduğunun altı çizildi.

35 Bine Yakın Covid – 19 Testi Yapıldı

Koronavirüs salgını ile mücadelede en büyük başarıyı gösteren Ankara Şehir Hastanesi’nde şuana kadar 35 bine yakın Covid – 19 testi üzerinde çalışma yapıldığı ifade edildi. Günde ortalama 900 – 1200 test üzerinde çalıştıklarını ifade eden Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Bedia Dinç, ortalama olarak şuana kadar yapılan 35 bin testle çalıştıklarını ve testlerin 5 ila 12 saat arasında sonuç verdiğini kaydetti.

Covid – 19 salgını ile mücadelede büyük başarı gösteren Ankara Şehir Hastanesi’nde şuana kadar hiçbir çalışanda ise Covid – 19 görülmedi.