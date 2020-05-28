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Yağmur bulutlarının eşsiz manzarası havadan görüntülendi
Dün etkisini gösteren kuvvetli yağışın ardından İstanbul semalarında bugün öğle saatlerinde yağmur bulutları eşsiz görüntüler oluşturdu. Kartpostallık manzara havadan görüntülendi.
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İstanbul’da dün etkisini gösteren kuvvetli yağışın ardından bugün öğle saatlerinde yağmur bulutları görüldü. İstanbul semalarında kendini gösteren yağmur bulutları eşsiz görüntüler oluşturdu.
Havadan çekilen görüntülerde kentin belli noktalarında kara bulutlar görülürken, kimi noktalarda ise güneş açması kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz