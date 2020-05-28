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İstanbul’da Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 29 Mayıs Cuma günü “Cuma Namazı” kılınacak camii, mescit ve diğer açık alanların duyurusunu özel bir video ile paylaştı.

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İstanbul’da Cuma Namazı kalınacak camii, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi. İstanbul Valiliği bu anlamlı gün için özel bir video hazırladı. Videoyu Vali Ali Yerlikaya sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İstanbul’da başta Süleymaniye, Sultanahmet, Yeni Camii (Eminönü), Ortaköy Camii ve Çamlıca Camii’nde Cuma namazı kılınabilecek. Öte yandan hangi ilçede hangi camide cuma namazının kılınacağı İstanbul Valiliğinin sitesinden açıklandı.
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