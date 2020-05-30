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Bıçaklı saldırı: 3 ölü - Video Haber
Mısır’da bir baba, oğlu ve 2 kişiyi bıçaklayarak öldürdü.
Mısır’ın Zagazig kentinde bulunan Faroug Caddesi’nde acımasız baba oğlunu ve yolda yürüyen 1’i kadın 2 kişiyi bıçaklayarak öldürdü. Görgü tanıkları, acımasız babanın saldırıdan önce çığlıklar attığını ifade etti.
Görgü tanıkları, çevrede bulunan vatandaşların şahsı yakalamaya çalıştıklarını fakat babanın olay yerinden kaçarak uzaklaştığını söyledi.
Polis, katil babanın yakalandığını ve tutuklanarak cezaevine gönderildiğini duyurdu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz