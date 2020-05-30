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Siirt’te öldürülen terörist sayısı 5’e yükseldi - Video Haber
Siirt’in Pervari ilçesi Herokal kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5’e yükseldi.
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Edinilen bilgilere göre, Pervari ilçesi Herokal kırsalında Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK’lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5’e yükseldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz