Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 15:19 TSİ

Siirt’te öldürülen terörist sayısı 5’e yükseldi - Video Haber

Siirt’in Pervari ilçesi Herokal kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5’e yükseldi.

Büyütmek için resme tıklayın

Edinilen bilgilere göre, Pervari ilçesi Herokal kırsalında Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK’lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5’e yükseldi.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Dünya'da koronavirüs vaka sayısı 6 milyona yaklaştı - Video Haber mask
Dünya'da koronavirüs vaka sayısı 6 milyona yaklaştı - Video Haber
Konakalmaz Şelalesi, baharla coştu - Video Haber mask
Konakalmaz Şelalesi, baharla coştu - Video Haber
Yılmaz Özdil’in villasının kaçak bölümleri yıkılıyor - Video Haber mask
Yılmaz Özdil’in villasının kaçak bölümleri yıkılıyor - Video Haber
Kreşler yeni önlemlerle Haziran'da açılıyor - Video Haber mask
Kreşler yeni önlemlerle Haziran'da açılıyor - Video Haber
Telefon Mağazasının camı kırıp kaçtılar! Sonra soydular - Video Haber mask
Telefon Mağazasının camı kırıp kaçtılar! Sonra soydular - Video Haber
Kedi, köpekli çifte dünyayı dar etti - Video Haber mask
Kedi, köpekli çifte dünyayı dar etti - Video Haber

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL