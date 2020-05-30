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Kocasını zehirleyerek öldürdü: Kadın ve 2 kişi gözaltına alındı

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde 2019 yılında ölen 64 yaşındaki Sezai H.’yi zehirledikleri iddiasıyla eşi ve eşinin sevgilisi olduğu öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

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Manisa’nın Ahmetli ilçesinde 2019 yılının mart ayında ölen 64 yaşındaki Sezai H.’nin ailesi, Sezai H.’yi eşi tarafından öldürüldüğünü iddia ederek Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Ayşe H.’nin eşi Sezai H.’nin zehirlediği iddia edilirken Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekipleri Sezai H.’nin eşi Ayşe H. ve Ayşe H.’nin sevgilileri oldukları iddia edilen A.K. ve H.S.’yi gözaltına aldı. Polis tarafından gözaltına alınan şahıslar emniyetteki sorgunun ardından Turgutlu Adliyesine sevk edildi.

Ayşe H., emniyetteki ifadesinde kocasının ölümüyle bir ilgisinin olmadığını, kocasıyla arasında karı koca ilişkisinin bulunmadığını ve tüm suçlamalarını reddettiği öğrenildi. Ayrıca Ayşe H.’nin ifadesinde, A.K. isimli şahıs ile sosyal medya üzerinden tanıştığını ve kısa süreli bir ilişki yaşadıklarını, H.S. ile ilgili olarak da bir ilişki yaşamadığını ve H.S.’nin yanında bir kaç gün çalıştığını söylediği öğrenildi.
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