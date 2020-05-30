Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 21:58 TSİ

Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan LGS ilgili video paylaşımı - Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile ilgili bilgilendirici bir video paylaştı.

Büyütmek için resme tıklayın

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medya hesabından LGS ilgili bilgilendirici bir video paylaştı. Selçuk paylaştığı videoda, “Salgın sürecinde velilerimizin aklında sorular olması çok normal.

Bakan olarak kaygılarınızı azaltacak bir video paylaşmak istiyorum. Bir eğitimci ve baba olarak ise çocuklarımızın sağlığı için Bilim Kurulu ile istişare ederek her türlü önlemi aldığımızı bilmenizi isterim” ifadelerini kullandı.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan LGS ilgili video paylaşımı - Ankara mask
Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan LGS ilgili video paylaşımı - Ankara
Kocasını zehirleyerek öldürdü: Kadın ve 2 kişi gözaltına alındı mask
Kocasını zehirleyerek öldürdü: Kadın ve 2 kişi gözaltına alındı
Son 24 saatte korona virüsten 26 kişi hayatını kaybetti - Video Haber mask
Son 24 saatte korona virüsten 26 kişi hayatını kaybetti - Video Haber
Tokat’a şehit ateşi düştü - Video Haber mask
Tokat’a şehit ateşi düştü - Video Haber
Ankara ve Türkiye'de Günün Özet Haberleri mask
Ankara ve Türkiye'de Günün Özet Haberleri
Yeşilköy ve Hadımköy hastaneleri açılıyor - Video Haber mask
Yeşilköy ve Hadımköy hastaneleri açılıyor - Video Haber

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL