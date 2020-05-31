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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Video Haber
Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı.
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Olay, Karakoçan ilçesi Gölpınar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyir halindeki 23 KC 467 plakalı otomobil alev aldı. Otomobilin motor kısmından alev aldığını fark eden sürücü aracı durdurup dışarı çıkarak İtfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede alev alan otomobildeki yangını gelen itfaiye ekipleri söndürdü.
Yolun bir süre tedbir amaçlı kapatıldığı olay da otomobil kullanılamaz hale geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz