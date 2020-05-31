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1 ayda 5 motosiklet çaldılar - Video Haber

Adana’da bir ay içinde 5 motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Hırsızların motosiklet çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre, mayıs ayı içinde motosikleti çalınan 5 vatandaş polise başvurdu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği oto hırsızlık dedektifleri şikayette bulunan vatandaşların adreslerine giderek güvenlik kamerası çalışması yaptı.

Yapılan çalışma sonucunda hırsızların motosikletleri çalma anlarının anbean kaydedildiği belirlendi. Polis bu görüntülerden şüphelilerin Tahir G. (20), Murat G. (19), Emrullah Can I. (19) ve Y.Ş. (16) olduğunu tespit etti.

Polis bu tespitler üzerine zanlıların adreslerine baskın düzenleyerek yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
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