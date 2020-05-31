Son Dakika: Polis Atakan Arslan'nı şehit eden şahıs yakalandı - Video Haber

Olay, dün öğlen saatlerinde meydana geldi. Polis ekipleri, durumundan şüphelenilen üç şahsa kimlik kontrolü yapmak için yaklaştı.

Şahıslardan birinin tabancayla ateş etmesi sonucu polis memuru Atakan Arslan yaralanarak hastaneye sevk edildi. Arslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Saldırıyı gerçekleştiren şahıslarından M.A. ve F.A., dün gece saatlerinde yakalandı. Silahı kullanan M.E.C. de bugün Bağlar Polis Merkezi Amirliğine giderek güvenlik güçlerine teslim oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Olay Nasıl Olmuştu...

Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında polis ekibinin durumundan şüphelenilen kişilere kimlik kontrolü yapmak amacıyla yaklaştığı sırada, şahıslardan birinin tabancayla ateş etmesi sonucu polis memuru Atakan Arslan ağır yaralanmış, sevk edildiği hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştu.