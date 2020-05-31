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Altın Hırsızları Güvenlik kameralarına yakalandı - Video Haber

İstanbul’da 1 yıl içerisinde 4 farklı eve girerek soygun gerçekleştiren altın hırsızları, polis ekiplerinin başarılı çalışması sonunda yakayı ele verdi. Evden hırsızlık suçundan adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kadıköy’de 1 yıl içerisinde 4 farklı eve girerek evlerde bulunan paraları, kasaları, altınları ve ziynet eşyalarını çalan 2 hırsız polis ekiplerini harekete geçirdi.

Altın hırsızları geçtiğimiz aylarda, M.E. isimli şahsın ikametinden 20 adet altın kolye, 5 adet altın bileklik, 3 adet gümüş tepsi, 1 yarım altın ve 1 çeyrek altın çaldı. Bunun yanı sıra 8 Mayıs 2020 tarihinde Y.Z. isimli şahsın ikametinden içerisinde 50 bin TL bulunan kasayı, 13 Mayıs 2020 tarihinde G.V. isimli şahsın ikametinden 20 bin TL değerinde ziynet eşyası, 21 Mayıs 2020 tarihinde Y.K. isimli şahsın ikametinden 80 bin TL değerinde ziynet eşyası çalarak kayıplara karıştı.

Güvenlik kameralarına yakalanan altın hırsızları yakayı ele verdi

Polis ekiplerinin uzun soluklu güvenlik kamera görüntülerini incelemesi ve araştırmaları sonunda olayları gerçekleştiren, Deniz Ç. (26) ve Nurcan G. (19) isimli şahıslar 29 Mayıs 2020 tarihi saat 16.00 sıralarında Kadıköy Caddebostan Mahallesi’nde bulunan evlerinde yakalandı.

Hırsızlık olaylarını gerçekleştiren Deniz Ç. isimli şahsın 47, Nurcan G. isimli şahsın ise 4 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Konu ile ilgili yakalanan şahıslar “Evden Hırsızlık” suçundan adliyeye sevk edilerek tutuklanmaların ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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