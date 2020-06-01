Ankara Gölbaşı Belediyesi yerel üreticisi sütlerini halkla buluşturdu - Video Haber

1 Haziran Dünya Süt Günü kapsamında harekete geçen Gölbaşı Belediyesi ekipleri, Gölbaşı ilçesi yerel üreticilerinden temin edilen sütü Gölbaşılı vatandaşlar ile buluşturdu.

Ankara Damızlık Sığır Yetiştirici Birliği destekleri ile Gölbaşı Belediyesi önünde kurulan stantta gün boyu sütleri vatandaş ile buluşturan Gölbaşı Belediyesi, vatandaşlara Gölbaşı yerel üreticilerinin ürettiği bir litrelik bin adet süt dağıtımı gerçekleştirdi. Dağıtım esnasında hazır bulunan Gölbaşı çiftçileri, ürünlerini doğrudan halka sundu. Doğal sütün önemini anlatarak vatandaşlardan gelen süt siparişlerini de alan çiftçiler, üretimin önemine vurgu yaptı. Saman balyalarının görsel şölen sunduğu ve maskotların eşlik ettiği günde, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’te, çiftçinin yanında oldu. Ziraat Odası Başkanı Sadullah Karaaslan, Tarım İlçe Müdürü Yavuz Ekici ve Ankara Damızlık Sığır Yetiştirici Birliği Başkanı Cengizhan Yorulmaz’ın da katıldığı süt şöleni renkli anlara sahne oldu.

Çiftçimizin yanındayız

“ Salgın sürecinde aldığımız tedbirlerimiz, vatandaşlarımıza sağladığımız yardımlarımız devam ederken bu süreçten etkilenen esnafımız ve çiftçilerimizin de her zaman yanında olduk” açıklamasında bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün Ankaramızın nadide ilçesi Gölbaşı’nda üretim yapan çiftçilerimiz ile sizleri bir araya getirmek için buradayız. Vatandaşımız ve çocuklarımız doğal süt ile buluşsun ve sağlıkları için süt içsin. Gölbaşılı vatandaşlarımıza bugün gün boyunca süt dağıtımını gerçekleştireceğiz. Biz güğümlerimizi belediye önüne indirdik. Sizlerde 1 Haziran Dünya Süt Günü’nde bizleri ve çiftçimizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz.”