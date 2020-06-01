Günün Özeti - 1 Haziran 2020

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 23 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 23 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 540 olduğunu açıkladı.

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Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Kamu bankaları konut, taşıt, mobilya ve tatil gibi kategorilerde 4 yeni kredi paketi hazırladı.

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Yeni normal hayata başladık

Mart ayında hayatımıza giren korona virüsle birlikte birçok tedbir uygulandı. Bugün itibarıyla yeni normal hayat başladı. peki, bundan sonra bizleri nasıl bir düzen bekliyor ?

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Yeni normalde ilk uçuş Ankara’ya

Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen uçak seferleri bugün Türk Hava Yolları’nın ( THY) İstanbul-Ankara uçuşuyla başlıyor. İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,"Vatandaşlarımız seyahat ederken içi rahat olsun. Tedbirlerimiz seyahatin her aşamasını kapsayacak şekilde uygulanacak" dedi.

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Tarihi Kapalıçarşı dualarla açıldı

Korona virüs önlemleri kapsamında geçici süreyle kapatılan tarihi Kapalıçarşı, dualarla hizmete açıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarihi Kapalıçarşı’nın içi ile ilgili restorasyon çalışmalarının yakında başlayacağını açıkladı

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ABD’de atlı polis göstericiyi ezdi

ABD’de George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından çıkan protestolarda atlı polis bir göstericiyi ezdi.