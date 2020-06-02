Kreşler yeniden çocuk sesleriyle doldu - Haberler Ankara

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerle kreşler geçici süreliğine kapatılmıştı. 1 Haziran itibarıyla normalleşme süreciyle birlikte yaklaşık 2,5 aydır kapalı olan kreşler yeniden açıldı. Kreş ve ana okulları faaliyete girmeden önce her köşesi dezenfekte edilip hijyen kurallarına uygun bir şekilde hazırlandı. Kreşe gelen çocuklar ise dezenfekte edilip ateşlerine bakıldıktan sonra içeriye alındı.

Kreşlerin yeniden açılmasıyla ilgili konuşan kreş sorumlusu Esma Moğol, “Daha önce 15 Haziran olarak bildirilen tarihimiz 1 Haziran’a çekilerek bize bilgi verildi. Bizde velilerimizle görüşüp, okulu açma kararı aldık. Okulumuzu açmadan önce zaten hazırlıklarımızı yapmıştık. Almamız gereken prosedürleri, her şeyimizi hazırladık. Okul içi ve okul dışı kıyafetleri ayrı çocuklarımızın. Öğretmenlerimizin de aynı. Maskeleri takmak istemeseler de veriyoruz çocuklara. Çocuklarım okul içerisinde yemekleri hijyen içinde yiyorlar. Çocuklarımızın 4 saatte bir ateşlerini ölçüyoruz, dezenfektelerini yapıyoruz. Elimizden gelen prosedürleri uygulamaya çalışıyoruz. Herkes çok korkuyor, çok zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci dikkatli bir şekilde atlatmaya çalışıyoruz. Biz okul olarak elimizden geleni yapıyoruz, velilerimizde içi rahat bir şekilde okullara güvenip emanet ederlerse çok mutlu oluruz. Böylelikle biraz daha normalleşmeye yardımcı olacaktır bu yaptığımız” dedi.