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Restoran ve kafeler servisi müşteri geldikçe açacak - Video Haber

Korona salgını nedeniyle kepenk kapattılar ve yeni normallerle tekrar mesaiye başladılar. Yaklaşık 2,5 aydır kapalı olan kafe ve restoranlar 1 Haziran itibariyle kapılarını açtı. İşletmeler, bu yeni dönemde alınan sıkı tedbirlerle faaliyete geçti.