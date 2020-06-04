Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 19:34 TSİ

MSB’den Savaş Mağduru Çocuklar Günü İçin Video

Milli Savunma Bakanlığı, 4 Haziran "Uluslararası Savaş Mağduru Çocuklar Günü" dolayısıyla bir video paylaştı. Video da, savaşta ailelerini ve yaşadıkları yerleri kaybeden çocuklara yer verildi.

Büyütmek için resme tıklayın

Milli Savunma Bakanlığı, 4 Haziran Uluslararası Savaş Mağduru Çocuklar Günü dolayısıyla savaşta ailelerini ve yaşadıkları yerleri kaybeden çocukların görüntülerinin olduğu bir video paylaştı.

" Bugün 4 Haziran Uluslararası Savaş Mağduru Çocuklar Günü... Savaş mağduru masum çocuklara umut olmaya devam edeceğiz!" notuyla paylaşılan görüntülerde, savaş bölgesinde bombalanan noktalarda hem fiziksel hem de psikolojik olarak etkilenen çocukların korku dolu bakışları görülüyor. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin savaş bölgesine adım atmasıyla savaştan etkilenen çocuklara yaptığı yardımlar ve çocukların yüzlerinin güldüğü de görüntülerde yer alıyor.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Firari Can Dündar’ın villasının kaçak bölümleri yıkılıyor - Video Haber mask
Firari Can Dündar’ın villasının kaçak bölümleri yıkılıyor - Video Haber
MSB’den Savaş Mağduru Çocuklar Günü İçin Video mask
MSB’den Savaş Mağduru Çocuklar Günü İçin Video
5 dakika sonra ortalık beyaza büründü - Video Haber mask
5 dakika sonra ortalık beyaza büründü - Video Haber
Mehmetçik’ten bayılan serçeye can suyu mask
Mehmetçik’ten bayılan serçeye can suyu
Yaşlı kadın kazadan kıl payı kurtuldu - Video Haber mask
Yaşlı kadın kazadan kıl payı kurtuldu - Video Haber
Günün Özeti - 02 Haziran 2020 mask
Günün Özeti - 02 Haziran 2020

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL