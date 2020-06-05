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Beyaz Saray çevresinde protestoların şiddeti azaldı
ABD’de George Floyd’un polis tarafından ölümünün ardından başlayan protestolar başkent Washington’da şiddetini azalttı.
ABD’nin Minnesota eyaleti Minneapolis kentinde siyahi George Floyd’un polis şiddetiyle ölümünün ardından başlayan başkent Washington’daki protestolarda tansiyon düştü.
Yaşanan şiddet olaylarına karşı Ulusal Muhafız askerleri, DC polisi, Gizli Servis ve narkotik polisi görev yapıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz