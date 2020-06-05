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Beyaz Saray çevresinde protestoların şiddeti azaldı

ABD’de George Floyd’un polis tarafından ölümünün ardından başlayan protestolar başkent Washington’da şiddetini azalttı.

ABD’nin Minnesota eyaleti Minneapolis kentinde siyahi George Floyd’un polis şiddetiyle ölümünün ardından başlayan başkent Washington’daki protestolarda tansiyon düştü.

Yaşanan şiddet olaylarına karşı Ulusal Muhafız askerleri, DC polisi, Gizli Servis ve narkotik polisi görev yapıyor.
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