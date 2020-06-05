Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 21:53 TSİ

Malatyaki deprem Elazığ’da kuvvetli hissedildi - Video Haber

Malatya’da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem Elazığ’da da kuvvetli hissedildi.

Büyütmek için resme tıklayın

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 21.06’da merkez üssü Malatya Pütürge ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem Elazığ’da da kuvvetli hissedildi.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Malatyaki deprem Elazığ’da kuvvetli hissedildi - Video Haber mask
Malatyaki deprem Elazığ’da kuvvetli hissedildi - Video Haber
Günün Özeti - 5 Haziran 2020 mask
Günün Özeti - 5 Haziran 2020
İstanbul Deniz Otobüsleri’nde hafta sonu yoğunluğu mask
İstanbul Deniz Otobüsleri’nde hafta sonu yoğunluğu
Kısıtlama Kalktı! Otogarlar Yoğunlaştı mask
Kısıtlama Kalktı! Otogarlar Yoğunlaştı
Korkunç Katliam! Hastanede 106 sivilin cesedi bulundu mask
Korkunç Katliam! Hastanede 106 sivilin cesedi bulundu
Platonik aşk dehşeti: 1 ölü, 3 yaralı - Video Haber mask
Platonik aşk dehşeti: 1 ölü, 3 yaralı - Video Haber

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL