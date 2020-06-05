Malatyaki deprem Elazığ’da kuvvetli hissedildi - Video Haber

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 21.06’da merkez üssü Malatya Pütürge ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem Elazığ’da da kuvvetli hissedildi.