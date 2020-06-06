Trafik kazası araç kamerası tarafından kaydedildi - Video Haber

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Union City’de Alvarado-Niles yolu üzerinde trafik kazası meydana geldi. Trafik kazası yolda gitmekte olan diğer bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

Kazada kendisine yol vermeyen otomobile çarparak, şeritten çıkarmak isteyen araç kontrolü çıkarak ağaç ve direklere çarptığı görüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, kazada can kaybı yaşanmadığı belirtildi.