Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 09:13 TSİ

Silahlı kavgaya bekçi müdahalesi - Video Haber

Aralarında husumet bulunan iki grup akşam saatlerinde ara sokakta karşı karşıya geldi. Tartışmanın kısa sürede büyümesinin ardından silah sesleri duyuldu.

İKİ ÖFKELİ GRUP KARŞI KARŞIYA GELDİ ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Olay, akşam saatlerinde Pendik ilçesi Kurtköy Mahallesi, İmza Sokak’ta meydana geldi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre daha önceden husumetli olduğu iddia edilen iki grup sokak ortasında karşı karşıya geldi. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü ve silah sesleri duyuldu. Art arda silah ateşlenmesini duyan bekçiler sesin yükseldiği sokağa geldi. Öfkeli iki grubu havaya ateş açarak dağıtabilen bekçiler olay yerinde silahıyla birlikte bir kişiyi etkisiz hale getirirken sesleri duyup olay yerine ruhsatsız silahıyla geldiğini iddia eden bir kişiyi de hızlı bir şekilde olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti. Kavga sırasında silahla hafif şekilde yaralanan iki kişi sivil bir otomobille Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Durumlarının iyi olduğu öğrenilen iki kişinin hastanede tedavileri devam ediyor.

OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ TÜM DELİLLERİ TOPLADI

Bekçilerin havaya ateş açarak dağıttığı kalabalığı kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi gözaltına aldı. Kavganın içinde olan ve bekçilerle polisleri gördükten sonra kaçtığı tespit edilen kişileri yakalamak için polis ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler çevredeki görgü tanıklarını tek tek dinlerken polis ekipleri iki kişinin silahla yaralandığı kavganın olduğu noktaya vatandaşları yaklaştırmadı. Olay yeri inceleme ekipleri ise otuzu aşkın boş kovanla birlikte çevredeki tüm delilleri titizlikle topladı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Virüsü unuttular, yolu kapatıp oyun havası oynadılar mask
Virüsü unuttular, yolu kapatıp oyun havası oynadılar
ABD’de protestoculara motorlu testere ile saldırı - Video Haber mask
ABD’de protestoculara motorlu testere ile saldırı - Video Haber
İzmirliler Kordon’a akın etti, kalabalık korkuttu - Video Haber mask
İzmirliler Kordon’a akın etti, kalabalık korkuttu - Video Haber
65 yaş üstüne Müjdeli Haber! Sokağa çıkma izin iki güne çıkarılıyor - Ankara mask
65 yaş üstüne Müjdeli Haber! Sokağa çıkma izin iki güne çıkarılıyor - Ankara
Gölbaşi Belediyesi'ne Sevgi Seli! Dolunayın Gölgesinde Sinema Keyfi Mest Etti! mask
Gölbaşi Belediyesi'ne Sevgi Seli! Dolunayın Gölgesinde Sinema Keyfi Mest Etti!
Uzmandan tavsiye: "Köyde gibi yaşayın, erken yatın erken kalkın" mask
Uzmandan tavsiye: "Köyde gibi yaşayın, erken yatın erken kalkın"

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL