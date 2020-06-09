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İşte yazın korona virüsünden korunmanın yolları - Video Haber

Havalar ısındı malum, peki yaz sıcağında korona virüsten nasıl korunacağız? Sorunun cevabı haberimizde

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Yaz geldi, Türkiye yeni normale girdi. Ancak virüsün nasıl seyredeceği henüz bilinmiyor. İşte bu yüzden tedbiri elden bırakmamak gerekiyor.Peki yaz sıcağında Kovid-19’dan korunmanın yolları.

Sıcakta nemlenen maske nefes almayı zorlaştıracağı için maskenizi sık sık yenileyin. Kağıt maske yerine kumaş kullanıyorsanız her gün yıkayın.

Sıcakta eller terleyeceği için eldiven çok riskli. kullanmamaya özen gösterin. Sokakta yürürken sosyal mesafeye özen gösterin. Saç ve sakalların nemlenmesi nedeniyle virüsün tutulumu kolaylaşacağı için her gün duş alın. Vücudunuzu susuz bırakmayın. Güneş gözlüğü kullanıyorsanız iyice dezenfekte etmeyi unutmayın.
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