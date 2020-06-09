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Drift yapan kadına sosyal medyada beğeni yağdı - Video Haber

İstanbul’da otomobille trafiğe kapalı alanda drift yapan kadın sosyal medyada ilgi odağı oldu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere beğeni yağdı.

İstanbul Küçükçekmece’de trafiğe kapalı olduğu belirtilen alanda otomobille drift yapan Özlem Balkan sosyal medyada ilgi odağı oldu. Balkan’ın drift yaptığı anların videosu sosyal medyada hızla yayıldı.

Görüntülere beğeni yağdı. Videoyu izleyen bazı kişiler kadının drift şovunun tehlikeli olduğu belirtti. Bazıları ise başarılı bulduklarını belirterek destek verdi.
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