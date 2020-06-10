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Sosyal mesafe kuralı unutuldu! Böyle görüntü ortaya çıktı. - Video Haber

Aylardır dünyayla birlikte Türkiye’yi de etkisi altına alan koronavirüs salgınında vaka ve can kayıplarımız devam ederken ‘Kontrollü Sosyal Hayat’ da başladı. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat etmesi gereken vatandaşların sosyal mesafe kuralını unuttu.