Geminin çarptığı tarihi yalının son hali havadan görüntülendi - Video Haber
İstanbul Boğazı’nda bir yük gemisinin çarparak hasar verdiği tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nın son hali havadan görüntülendi. Yalının bir kısmının onarıldığı görülürken, çalışmaların durması dikkat çekti.
İstanbul Boğazı’nda Dümeni kilitlenen Malta bayraklı dev geminin çarptığı Anadolu Hisarı’ndaki tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nın son hali havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde yalıdaki hasarın bir kısmının onarıldığı görülürken çalışmaların durması dikkat çekti. Tarihi yalının etrafının ise yalının hasarsız halinin fotoğraflarıyla kapatıldığı görüldü.
İstanbul Boğazı’nda 7 Nisan’da ‘Vitaspirit’ adlı yük gemisi, tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz