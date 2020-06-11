Sağlık Bakanı Koca: "Şimdiye kadarki vakaların yüzde 85’i iyileşti”

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 17 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 763 olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Test sayısında 2,5 milyona ulaştık. Şimdiye kadarki vakaların yüzde 85’i iyileşti” dedi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu " istihdam kalkanı" paketi emeklinin yüzünü güldürecek önemli bir düzenlemeyi de beraberinde getirecek. Tamamlayıcı emeklilik sistemi. İki yıl içinde devreye alınacak olan sistemle emeklilerin çift maaş alması sağlanacak.

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Bekçi Kanun Teklifi TBMM’den geçti

- Bekçilik Kanun Teklifi TBMM’den geçti.

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Terör örgütünün sözde ’zindan’ yapılanmasına darbe

Diyarbakır’da terör örgütü PKK/KCK’nın sözde ’zindan’ yapılanması olarak nitelendirdiği cezaevi iç, dış koordinasyon oluşumuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

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Metin Topuz’a FETÖ’ye yardımdan 8 yıl 9 ay hapis cezası

ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada ‘örgüte yardım’ suçundan 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı.

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Sudan’da geçici hükümet protesto edildi: "Yabancı sömürgeciliğine hayır"

Sudan’ın başkenti Hartum’da ordu karargahına yürüyen protestocular, "Yabancı sömürgeciliğine hayır" yazılı pankartlar açarak geçici hükümetin istifasını istedi. Göstericiler BM misyonunu bölgedeki istemediklerini ifade etti.

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Türkiye’de ilk kez İstanbul Havalimanı’nda hizmete girdi

İstanbul Havalimanı’nda yeni tip korona virüs tedbirleri çerçevesinde, yolcular yiyecek içecek siparişini QR kodu ile verecek. Yolcular ödemelerini de QR kodu ile yapabilecek uygulama ile, siparişlerde tek kullanımlık tabak, çatal, kaşık verilecek.