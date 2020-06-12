Normalleşme sonrası Sultanahmet Camii’nde üçüncü cuma - Video Haber

Normalleşme döneminin üçüncü haftasında vatandaşlar Cuma namazı için Sultanahmet Camii’sini doldurdu.

Erken saatlerde camiye gelen vatandaşlar yanlarında seccade getirirken, getirmeyenlere Fatih Belediyesi görevlilerince tek kullanımlık seccade verildi. Cami görevlileri, sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda da sık sık uyarılarda bulundu.

Bazı vatandaşlar ise namazlarını Sultanahmet Meydan’ındaki çimenlerin üzerinde namaz kıldı. Sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sererek saf tutan vatandaşlar, hutbenin okunmasının ardından cuma namazını kıldı. Camiye gelen vatandaşlar, namaz sonrasında da camiden kurallara uygun şekilde çıkılması konusunda uyarılarda bulunuldu.