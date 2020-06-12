Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 15:08 TSİ

Normalleşme sonrası Sultanahmet Camii’nde üçüncü cuma - Video Haber

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamındaki toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının üçüncü haftasında tarihi yarımada bulunan vatandaşlar, cuma namazı için Sultanahmet Camii’sini doldurdu. Vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak cami avlusunda bulunan çimlerin üzerinde namaz kıldı.

Normalleşme döneminin üçüncü haftasında vatandaşlar Cuma namazı için Sultanahmet Camii’sini doldurdu.

Erken saatlerde camiye gelen vatandaşlar yanlarında seccade getirirken, getirmeyenlere Fatih Belediyesi görevlilerince tek kullanımlık seccade verildi. Cami görevlileri, sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda da sık sık uyarılarda bulundu.

Bazı vatandaşlar ise namazlarını Sultanahmet Meydan’ındaki çimenlerin üzerinde namaz kıldı. Sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sererek saf tutan vatandaşlar, hutbenin okunmasının ardından cuma namazını kıldı. Camiye gelen vatandaşlar, namaz sonrasında da camiden kurallara uygun şekilde çıkılması konusunda uyarılarda bulunuldu.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Müjde Otobüs biletlerinde indirime gidildi! İşte Yeni İndirimli Fiyatlar mask
Müjde Otobüs biletlerinde indirime gidildi! İşte Yeni İndirimli Fiyatlar
İnşaat işçilerinin tehlikeli çalışması kamerada - Video Haber mask
İnşaat işçilerinin tehlikeli çalışması kamerada - Video Haber
Akıntıya kapılan kadın böyle kurtarıldı - Video Haber mask
Akıntıya kapılan kadın böyle kurtarıldı - Video Haber
O ilçelerde ’tırtıl’ istilası başladı! mask
O ilçelerde ’tırtıl’ istilası başladı!
Kavurucu sıcakların vazgeçilmez adresi Sadağı Kanyonu - Video Haber mask
Kavurucu sıcakların vazgeçilmez adresi Sadağı Kanyonu - Video Haber
Hindistan, en çok korona virüs vakasının görüldüğü 4’üncü ülke oldu - Video Haber mask
Hindistan, en çok korona virüs vakasının görüldüğü 4’üncü ülke oldu - Video Haber

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL