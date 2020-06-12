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Kuyumcudan tırnakçılık yöntemiyle bilezik çalan çete yakalandı - Video Haber

Niğde’de bir kuyumcudan tırnakçılık yöntemiyle bilezik çalan hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Merkez İstasyon Caddesi’nde bir kuyumcu yaklaşık 68 bin 400 lira değerinde 5-6 adet bileziğin çalındığını polislere bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırmada olayı gerçekleştiren şüphelilerin 06 BYA 615 plakalı otomobil ile olay yerinden ayrılarak Adana istikametine gittikleri tespit edildi. Polis ekipleri yaptıkları operasyonla şüphelileri Adana’da yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Sultan G.’nin 16, Haydar G.’nin 4 ve Kemal A.’nın 7 adet hırsızlık ve çeşitli suçlardan kayıtları olduğu belirlendi. Araçta yapılan aramada 9 bin 900 TL para ele geçirildi. Kuyumcu çalışanının ise olayın şüphelisi Sultan G.’yi teşhis ettiği bildirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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