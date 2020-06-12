Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 19:38 TSİ

Eve gelen berberden korona kapan adam hayatını kaybetti - Video Haber

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir kadın, 76 yaşındaki yatalak eşinin tıraş edilmesi için eve berber çağırdı. Eve gelen berber sonrası çift korona virüse yakalandı. 76 yaşındaki yatalak adam, 7 günlük yoğun bakım savaşını kaybederken, filyasyon ekipleri berber ve temas ettiği kişilerin tespiti için çalışma başlattı.

Olay, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre N.E. (55), yaklaşık 4 yıldır yatalak olan eşi M.E. ile birlikte korona virüs tedbirleri kapsamında eve kapandı. İddiaya göre N.E., Ramazan Bayramı öncesinde eşinin tıraş edilmesi için eve berber çağırdı.

Berberin eve gelmesinden bir hafta sonra N.E.’de korona virüs semptomları görüldü. Gittiği özel bir hastanede virüs teşhisi konulan N.E., Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Filyasyon ekipleri bunun üzerine yatalak olan eşi M.E.’ye de test uyguladı. Test sonuçları pozitif çıkan M.E. yoğum bakıma alındı. M.E. geçtiğimiz günlerde 7 günlük yaşam savaşını kaybederken, N.E.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan filyasyon ekiplerinin berberin ve temas ettiği kişilerin tespiti için çalışmalarını sürdürüğü öğrenildi.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kuyumcudan tırnakçılık yöntemiyle bilezik çalan çete yakalandı - Video Haber mask
Kuyumcudan tırnakçılık yöntemiyle bilezik çalan çete yakalandı - Video Haber
Normalleşme sonrası Sultanahmet Camii’nde üçüncü cuma - Video Haber mask
Normalleşme sonrası Sultanahmet Camii’nde üçüncü cuma - Video Haber
Müjde Otobüs biletlerinde indirime gidildi! İşte Yeni İndirimli Fiyatlar mask
Müjde Otobüs biletlerinde indirime gidildi! İşte Yeni İndirimli Fiyatlar
İnşaat işçilerinin tehlikeli çalışması kamerada - Video Haber mask
İnşaat işçilerinin tehlikeli çalışması kamerada - Video Haber
Akıntıya kapılan kadın böyle kurtarıldı - Video Haber mask
Akıntıya kapılan kadın böyle kurtarıldı - Video Haber
O ilçelerde ’tırtıl’ istilası başladı! mask
O ilçelerde ’tırtıl’ istilası başladı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL