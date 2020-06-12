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Arabasını tamir etmeyen yeğeninin dükkanını kurşunladı -video haber

Karabük’te bir kişi arabasını tamir etmeyen yeğeninin dükkanını kurşunladı.

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Edinilen bilgiye göre, Karabük Kemal Oyman sanayi sitesinde yeğeni Mevlüt Ulupınar’ın oto tamir dükkanına gelen Hakkı B., yeğeninden bozulan arabasını tamir etmesini istedi. Ulupınar, dayısına aracı tamir etmeyeceğini söyledi. Yeğeninin aracını tamir etmeyeceğini söylemesinin ardından sinirlenen dayı, yanında bulunan tabancasıyla ateş etmeye başladı. Hakkı B., iki el ateş ederken olayda yaralanan olmadı.

Olayın ardından Ulupınar jandarmaya ihbarda bulunurken, olay yerine gelen ekipler dayıyı gözaltına aldı. Jandarma olay yeri ekipleri inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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