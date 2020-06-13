Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 08:19 TSİ

Tabancayla önce eşini sonra kendisini vurdu - Video Haber

Aydının Didim ilçesinde bir kişi, eşini tabancayla öldürdükten sonra kendini vurarak intihar etti.

Büyütmek için resme tıklayın

Olay, Efeler Mahallesi 2254 Sokak’taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce İstanbul’da ikamet eden yaklaşık bir hafta önce Didim’de kiraladıkları eve taşınan Murat Ercan (58), tabancası ile eşi Nuray Ercan’ı (50) başına tek el ateş ederek öldürdü.

Ercan, aynı tabanca ile bu kez kendisini vurarak intihar etti. Olayı duyan çevre sakinleri ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Emniyet güçleri kapıyı kırarak girdikleri evde çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. Olayın neden olduğu konusunda bilgi edinilemezken, olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcılık incelemesi sonrasında çiftin cansız bedenleri Didim Devlet hastanesi morguna ardından otopsi için Aydın’a gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Meksika’da genç futbolcu son gölünü tabutu ile attı mask
Meksika’da genç futbolcu son gölünü tabutu ile attı
TEM’de feci kaza: Makas attı 6 araç birbirine girdi - Video Haber mask
TEM’de feci kaza: Makas attı 6 araç birbirine girdi - Video Haber
Türkiye'de Bu Günün Özeti - 12 Haziran 2020 mask
Türkiye'de Bu Günün Özeti - 12 Haziran 2020
Arabasını tamir etmeyen yeğeninin dükkanını kurşunladı -video haber mask
Arabasını tamir etmeyen yeğeninin dükkanını kurşunladı -video haber
Eve gelen berberden korona kapan adam hayatını kaybetti - Video Haber mask
Eve gelen berberden korona kapan adam hayatını kaybetti - Video Haber
Kuyumcudan tırnakçılık yöntemiyle bilezik çalan çete yakalandı - Video Haber mask
Kuyumcudan tırnakçılık yöntemiyle bilezik çalan çete yakalandı - Video Haber

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL