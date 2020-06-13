Yaşlı kadının parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı - Video Haber
Denizli’de parmağına sıkışan yüzüğü çıkartamayan vatandaşın imdadına itfaiye yetişirken, ekipler yüzüğü keserek çıkarabildi.
Olay, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesinde meydana geldi. Hatice Yurdagül Erbay (81) isimli kadın parmağına taktığı yüzüğü sıkıştığı için tüm uğraşlarına rağmen çıkaramadı. Erbay’ın parmağında sıkışan yüzüğü çıkarmak için aile üyeleri defalarca deneme yapsa da bunda başarısız oldu.
Aile üyeleri ardından durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine eve gelen itfaiye ekipleri özel aparatlar ile Erbay’ın parmağına sıkışan yüzüğü keserek çıkardı. Yüzüğün çıkarılması sonucu rahatlayan ve parmağında herhangi bir sağlık problemi olmayan Erbay, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz