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Başkentte sağanak hayatı zorladı - Ankara'da yollar göle döndü!

Ankara’yı günlerdir etkisi altına alan kuvvetli sağanak ve dolu yağışı nedeniyle bazı bölgelerde istinat duvarları çöktü, taşkınlar meydana geldi. Yaşanan doğal afetler sonucunda geniş çapta maddi hasar meydana geldi.

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Ankara’da perşembe günü başlayan sağanak yağış su baskınlarına ve maddi hasara neden olmuştu. Başkentte pek çok ilçede yağış öğle saatlerinden itibaren tekrar etkili olmaya başladı. Yağış sonucu caddeler göle döndü. Bazı köprü altlarında ise vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı. Bazı ilçelerde binaların altında bulunan dükkanlar, sığınaklar ve depoları su bastı.

Keçiören’de bir binanın alt kısmı ve halı yıkama firmasının bulunduğu dükkan tamamen su altında kaldı. Keçiören Belediyesine bağlı ekipler olay yerine gelerek suyla dolan alanları tahliye etti. Diğer taraftan gün boyunca çok sayıda istinat duvarı çökmesi olayı meydana geldi. Yağmurun da etkisiyle Keçiören’de bir binanın arka tarafında bulunan duvar çöktü. Duvarın önünde bulunan bir araçta da maddi hasar meydana geldi.
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