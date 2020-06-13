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Lüks villalarda bioenerji seanslarına şok baskın! 4 kişi tutuklandı...

İzmir’in Torbalı ilçesinde lüks villaları kiralayıp bioenerji seansları düzenleyerek ‘Dini inanç ve duyguları istismar’ ettikleri iddia edilen 4 kişiden 2’si gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, Torbalı’da lüks villalar kiralayarak insanları rahatlattığını, hastalıklarını iyileştirdiğini öne sürerek bioenerji seansları düzenlemek sureti ile ‘İnsanların dini inanç ve duygularını istismar’ etmek sureti ile dolandırıcılık yaptığı iddia edilen İ.Ö., S.Ş., N.K. ve A.E., İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince, şahısların yapılan ev ve araç aramalarında çok sayıda dijital malzeme ve yazılı dokümana el konulurken, gözaltına alınarak ifadeleri alınan 4 kişi dün adli makamlara sevk edilmişti.

Adli makamlarca yapılan işlemlerin ardından, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar sayesinde çok sayıda takipçisi bulunan İ.Ö. ve S.Ş. isimli kadın tutuklanarak cezaevine gönderilirken, N.K. ve A.E. ise serbest bırakıldı.
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