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Adana’da PKK operasyonu: 10 gözaltı - Video Haber

Adana’da, PKK/KCK terör örgütü adına polislere yönelik korsan eylem düzenlendiği belirlenen 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti gerçekleşen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı.

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı PKK/KCK adına eylem ve faaliyet yaptığı belirlenen 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK’ya yönelik operasyon düzenledi.

Özel Harekat Polislerinin de desteği ile şafak vakti söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yakalanan zanlıların, polis ekiplerine karşı taş, EYP havai fişek, molotof kokteylli saldırıda bulundukları ve korsan gösteri eylemlerini katıldıkları öğrenildi. Terörle mücadele polisleri, zanlıları teknik cihazlarla alınan görüntüler ve yapılan analiz çalışmaları sonucunda tespit ettiği belirtildi. Gözaltına alınan bir zanlının ise el yapımı bomba da parmak izinin olduğu belirlendi.

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