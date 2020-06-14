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Bıçaklı gasp dehşeti kamerada - Video Haber

Kağıthane’de alacak-verecek nedeniyle husumetli oldukları şahsı gören 4 kişi, önce darp ettikleri şahsı ardından da bıçaklayarak gasp etti. Kaçan saldırganlar Kağıthane polisi tarafından yakalanırken dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 01.55 sıralarında Kağıthane Yeşilce Mahallesi Duygu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erdinç D. isimli şahıs, 4 şahıstan toplamda 200 lira aldı. Ancak Erdinç D. parayı aldıktan sonra kayıplara karıştı. Bunun üzerine duruma sinirlenen 4 şahıs, gece saatlerinde Erdinç D.’yi sokak üzerinde görünce kovalamaya başladı. Kovalamacanın ardından Erdinç D.’yi yakalayan 4 şahıs darp etmeye başladı. Tekme ve tokatlarla dövülen Erdinç D.’yi bir de kalçasından bıçaklayan şahıslar, cep telefonunu gasp ederek otomobille kayıplara karıştı. Yaralı Erdinç D. ise ambulansla Kağıthane Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Dehşet anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

KAĞITHANE POLİSİ GASPÇILARI EVLERİNDEN ALDI

Olayın ardından ihbar üzerine sokağa gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çalışma başlattı. Hastaneye giden polis, şahsın ifadesini aldıktan sonra ihbarcının kayda aldığı cep telefonu görüntüsünü inceledi. Şahısların kaçtığı otomobilin plakasını tespit eden polis, gaspçılardan Sinan G.’nin evinin adresini belirledi. Şahsın Sarıyer Maden Mahallesi’ndeli evine operasyon düzenleyen Kağıthane polisi, kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın ifadeleri doğrultusunda polis ekipleri Volkan K., Erhan Ö. ve Kadir Ö.’yü de yakaladı.

Kağıthane Asayiş Büro Amirliğine götürülen 4 şüphelinin emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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