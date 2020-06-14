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Türkiye'de Günün Manşetleri Bugünün Önemli Haberleri - Video Haber

Türkiye'de Günün Manşetleri Bugünün Önemli Haberleri. Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

"Son 24 saatte korona virüsten 15 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 15 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 807 olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Koca, “İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü” dedi.

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Bakan Selçuk’tan yeni dönem hakkında açıklamalar

Çalışma Bakanı Selçuk, kısa çalışma sürecinden çıkılacağını açıkladı. Bu kapsamda olanlar, ücretsiz izne geçenler, kayıt dışındakiler ve Ocak 2019-Nisan 2020 arasında işini kaybedenlerin normal çalışmaya dönmeleri hâlinde üç ay boyunca sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak.

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Adana’da PKK operasyonu: 10 gözaltı

Adana’da, PKK/KCK terör örgütü adına polislere yönelik korsan eylem düzenlendiği belirlenen 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti gerçekleşen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı.

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Taksim Meydanı’nda "pes" dedirten müzik şöleni

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve uzmanların Covid-19’a karşı sosyal mesafe ve maske uyarıları devam ederken, Taksim Meydanı’nda “bu kadarına da pes” dedirten görüntüler kameraya yansıdı. Meydanda toplanarak eğlence düzenleyen yaklaşık 50 genç, korona virüs önlemlerini adeta hiçe saydı.

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Virüs nedeniyle bu yıl hac iptal edilebilir

Dünyayı kasp kavuran salgın sebebiyle vaka sayısı 120 bini,ölü sayısı da 900’ü aşan Suudi Arabistan’ın bu seneki haccı iptal etmesi gündemde.

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